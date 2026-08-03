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وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش در تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان

وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش در تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان
کد خبر : 1821774
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بر اساس گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، ‌یک انفجار در نزدیکی یک شناور نفتکش در آب‌های نزدیک به عمان رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای از وقوع یک حادثه دریایی و شنیده‌شدن صدای انفجار در نزدیکی یک نفتکش در ۲۰ مایلی شهر خصب عمان واقع در تنگه هرمز خبر داد.

 سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا امروز -دوشنبه- از وقوع یک حادثه دریایی در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل سلطنت نشین عمان خبر داد.

این سازمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارشی دریافت کرده است که نشان می‌دهد در فاصله ۲۰ مایل دریایی از شهر «خصب» در عمان، انفجاری در نزدیکی یک نفتکش رخ داده است.

 

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