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«قطع کامل» شبکه برق کوبا؛ سایه خاموشی بر هاوانا سنگین‌تر شد

«قطع کامل» شبکه برق کوبا؛ سایه خاموشی بر هاوانا سنگین‌تر شد
کد خبر : 1821744
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شرکت دولتی برق کوبا اعلام کرد شبکه ملی برق این کشور به‌طور کامل از مدار خارج شده و بخش‌های گسترده‌ای از جمله پایتخت در تاریکی فرو رفته‌اند؛ بحرانی که در ادامه موج خاموشی‌های اخیر رخ داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کوبا بار دیگر با بحران گسترده برق مواجه شد و شرکت ملی برق این کشور از قطع کامل شبکه برق در سراسر کشور خبر داد.

شرکت دولتی «یونیون الکتریکا» (UNE) اعلام کرد در پی وقوع اختلال در شبکه ملی برق، برق تمامی مناطق کشور از جمله هاوانا، پایتخت کوبا، قطع شده و بخش‌های گسترده‌ای از کشور در تاریکی فرو رفته‌اند.

این دومین اختلال گسترده در شبکه برق کوبا طی چند روز اخیر است. مناطق غربی این کشور شامگاه شنبه نیز با قطعی گسترده برق روبه‌رو شده بودند که پس از تلاش برای رفع مشکل، برق آنها روز یکشنبه دوباره برقرار شد.

شرکت برق کوبا پیش‌تر اعلام کرده بود پنج استان از مجموع ۱۵ استان این کشور، از جمله هاوانا، در پی بروز نقص فنی در شبکه، با خاموشی گسترده مواجه شده‌اند.

شرکت «یونیون الکتریکا» در بیانیه‌ای اعلام کرد این اختلال ساعت ۱۸:۰۷ به وقت محلی (۲۲:۰۷ به وقت گرینویچ) رخ داده و بخش‌هایی از سامانه ملی برق، به‌ویژه مناطق غربی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

این بحران در شرایطی رخ داده که کوبا طی ماه‌های اخیر با مشکلات جدی در تأمین سوخت و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا مواجه بوده است. مقام‌های کوبایی پیش‌تر هشدار داده بودند کمبود سوخت و فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، از عوامل اصلی اختلال‌های مکرر در شبکه برق این کشور است.

خاموشی‌های گسترده در کوبا در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی زندگی روزمره مردم این کشور تبدیل شده و بارها بخش‌های مختلف، از جمله پایتخت، را تحت تأثیر قرار داده است.

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