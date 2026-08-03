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پس از لغو حمله ترامپ؛ پنتاگون از آماده‌باش بی‌سابقه برای اقدام علیه ایران خبر داد

پس از لغو حمله ترامپ؛ پنتاگون از آماده‌باش بی‌سابقه برای اقدام علیه ایران خبر داد
کد خبر : 1821732
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وزیر جنگ آمریکا با تکرار مواضع دونالد ترامپ درباره توان نظامی واشنگتن، مدعی شد ارتش آمریکا برای اقدام علیه ایران در سطحی از آمادگی قرار دارد که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است.

به گزارش ایلنا، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بامداد امروز- دوشنبه- در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزارت دفاع آمریکا آماده اقدام بود و همچنان آماده است؛ در سطحی از آمادگی که جهان از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون شاهد آن نبوده است. همه چیز برای اجرا آماده است.»

اظهارات وزیر جنگ آمریکا پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، درباره حمله لغوشده علیه ایران و آغاز مذاکرات جدید با تهران اظهارنظر کرد.

ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد مذاکرات جدید با ایران از روز دوشنبه آغاز خواهد شد؛ تصمیمی که پس از توقف حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه تهران و با هدف فراهم کردن زمینه دستیابی سریع به توافق اتخاذ شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری مدعی شد: «آنها به‌خوبی می‌دانستند چه حمله‌ای در راه است، زیرا نشانه‌های آن را مشاهده کرده بودند. اکنون در چارچوب مذاکرات با آنها گفت‌وگو می‌کنیم.»

ترامپ پیش‌تر نیز اعلام کرده بود حمله علیه ایران قرار بود با سطحی از قدرت نظامی انجام شود که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است، اما اجرای آن را به دستیابی سریع به توافق با تهران، به‌ویژه درباره تنگه هرمز، مشروط کرده است.

وی همچنین مدعی شد درباره تنگه هرمز توافقی در حال شکل‌گیری است و پس از آن درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز توافق حاصل خواهد شد؛ توافقی که به گفته او می‌تواند به «خلع سلاح هسته‌ای ایران» منجر شود.

 

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