پشت پرده عقبنشینی ترامپ؛ کمبود موشک یا آغاز فاصله گرفتن آمریکا از اسرائیل؟
لغو ناگهانی حمله آمریکا علیه ایران، پرسشهای زیادی را در محافل سیاسی در تلآویو ایجاد کرده است؛ رسانههای این رژیم از نگرانی درباره کاهش حمایت واشنگتن، ضعف ذخایر موشکی آمریکا و تزلزل هماهنگی راهبردی میان دو متحد خبر دادهاند.
به گزارش ایلنا، رسانههای عبری از افزایش نگرانی در محافل امنیتی و نظامی اسرائیل نسبت به تصمیمات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران خبر دادند و اعلام کردند لغو حمله گسترده آمریکا به ایران در آخرین لحظه، بدون هماهنگی قبلی با این تلآویو، ابهامهایی جدی درباره سطح هماهنگی راهبردی میان واشنگتن و تلآویو ایجاد کرده است.
روزنامه یدیعوت آحارونوت به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی گزارش داد که غیرقابل پیشبینی بودن تصمیمات ترامپ میتواند در بلندمدت توان ارتش اسرائیل برای حفظ آمادگی عملیاتی و نگه داشتن یگانهای مختلف در وضعیت آمادهباش طولانیمدت را کاهش دهد و موجب فرسایش توان نظامی این رژیم شود.
یک مقام ارشد امنیتی اسرائیلی نیز با اشاره به اینکه ایران همچنان در صدر اولویتهای تلآویو قرار دارد، گفت زمانی که تصمیم کاخ سفید روشن نباشد، برنامهریزی برای تقسیم نیروها و اختصاص منابع نظامی با دشواری مواجه میشود.
تعلیق حمله برای دومین بار
نگرانیهای مقامهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی پس از آن افزایش یافت که دولت آمریکا برای دومین بار طی یک هفته، یک عملیات نظامی بزرگ در منطقه را در آخرین لحظه لغو کرد؛ اقدامی که به گفته رسانههای اسرائیلی، بدون ارائه توضیح روشن یا اطلاعرسانی قبلی به تلآویو انجام شد.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد هزاران مقام و افسر اسرائیلی خود را برای احتمال آغاز یک تشدید درگیری منطقهای در تعطیلات آخر هفته آماده کرده بودند، اما این اتفاق رخ نداد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، اعضای کابینه امنیتی و فرماندهان ارشد ارتش، تصمیم ترامپ برای لغو حمله به ایران را نه از مسیر هماهنگیهای رسمی، بلکه از طریق پیامهای منتشرشده او در شبکههای اجتماعی دریافت کردند.
این شبکه افزود تلآویو تلاش کرده بود از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا درباره زمان و جزئیات حمله اطلاعات کسب کند، اما پاسخی دریافت نکرد. برخی مقامهای امنیتی اسرائیلی در همین زمینه مدعی شدند: «آمریکا ما را در شرایطی از ابهام قرار داد که احساس کردیم در تصمیمگیریها کنار گذاشته شدهایم.»
نگرانی درباره ذخایر موشکی آمریکا
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی احتمال داد کاهش ذخایر موشکهای رهگیر آمریکا یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصمیم ترامپ برای لغو حمله به ایران بوده است.
این شبکه با استناد به هشدار فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا اعلام کرد ذخایر موشکهای رهگیر ارتش آمریکا برای حفاظت همزمان از منافع این کشور و رژیم صهیونیستی کافی نیست.
بر اساس این گزارش، آمریکا پیش از آغاز درگیریها حدود دو هزار و ۳۳۰ موشک پاتریوت و ۴۵۲ موشک تاد در اختیار داشت، اما پس از حدود ۴۵ روز درگیری، تعداد موشکهای پاتریوت به حدود هزار و ۳۰ فروند و موشکهای تاد به حدود ۲۳۲ تا ۲۶۲ فروند کاهش یافته است.
رسانه صهیونیستی همچنین مدعی شد با وجود افزایش روند تولید، ذخایر موشکهای تاد آمریکا همچنان محدود است. این آمار، مجموع موشکهای رهگیر آمریکا در تمامی مناطق عملیاتی این کشور در سراسر جهان را شامل میشود.
طبق این گزارش، در عملیات موسوم به «غرش شیر»، ۵۵۰ موشک ایرانی به سمت اراضی اشغالی شلیک شد و در دورهای بعدی درگیری نیز ۵۳۸ موشک دیگر به سوی اهداف اسرائیلی پرتاب شد.
آیا واشنگتن در حال عقبنشینی است؟
تصمیم ترامپ برای لغو حمله به ایران، گمانهزنیهایی را در محافل سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی درباره احتمال عقبنشینی آمریکا از این تقابل افزایش داده است.
روزنامه معاریو به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت پرسش اصلی اکنون این است که آیا واشنگتن در حالی از رویارویی کنار خواهد کشید که ایران همچنان برنامه هستهای خود، کنترل بر تنگه هرمز و توان بازسازی سامانههای موشکی خود را حفظ کرده باشد؛ موضوعی که به ادعای این مقام، تهدیدی جدی برای امنیت اسرائیل محسوب میشود.
با این حال، این روزنامه اعلام کرد اسرائیل همچنان وضعیت آمادهباش دفاعی و تهاجمی خود را حفظ خواهد کرد، زیرا ارزیابیهای کنونی این رژیم نشان میدهد ایران به دنبال طولانی کردن روند تحولات و کسب زمان است.
معاریو همچنین به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت: «ایران همچنان پابرجاست و اقدامات زیادی علیه آن امکانپذیر است. ما نگفتهایم که نظام ایران را سرنگون خواهیم کرد، اما میتوانیم ضربات سنگینی به آن وارد کنیم.»