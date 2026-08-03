به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مسسه ملی پژوهش‌های نجوم و ژئوفیزیک مصر اعلام کرد کانون این زمین‌لرزه در ۶۱ کیلومتری شمال‌شرق شهر شرم‌الشیخ قرار داشته است. این مرکز ساعاتی بعد با انتشار اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد مرکز زلزله در فاصله ۳۸ کیلومتری شهر سوئز قرار دارد.

در همین حال، مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان بزرگی این زمین‌لرزه را ۵.۴ ریشتر اعلام و اعلام کرد کانون آن در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

رسانه‌های مصری نیز گزارش دادند لرزش این زمین‌لرزه در قاهره بزرگ نیز احساس شده است.

جمعیت هلال‌احمر مصر با اعلام فعال شدن طرح اضطراری در شهرهایی که زلزله در آن‌ها احساس شده، تأکید کرد تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی یا خسارت به اموال و زیرساخت‌ها دریافت نکرده است.

این نهاد از شهروندان خواست از نزدیک شدن به ساختمان‌های قدیمی یا بناهایی که دچار ترک‌خوردگی هستند خودداری کرده و اخبار مربوط به این حادثه را فقط از منابع رسمی پیگیری کنند. هلال‌احمر مصر همچنین اعلام کرد ارزیابی میدانی از مناطق تحت تأثیر همچنان ادامه دارد.

مرگبارترین زمین‌لرزه تاریخ معاصر مصر در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۲ رخ داد. این زلزله با قدرت ۵.۸ ریشتر بیش از ۳۰ ثانیه ادامه داشت و بر اساس آمار رسمی، بیش از ۵۴۰ نفر کشته، هزاران نفر بی‌خانمان و ده‌ها خانه در نقاط مختلف این کشور تخریب شدند.

شرم‌الشیخ در جنوبی‌ترین نقطه شبه‌جزیره سینا، در ساحل دریای سرخ و محل تلاقی خلیج عقبه و خلیج سوئز واقع شده است.

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