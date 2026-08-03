به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد امروز گفت که آمریکا در حال گفت‌وگو با ایران درباره چارچوب مذاکرات است و این مذاکرات از شامگاه دوشنبه آغاز خواهد شد.

وی در ادامه ادعا کرد واشنگتن آماده اجرای حمله‌ای گسترده علیه ایران بوده که در صورت انجام، بزرگ‌ترین عملیات نظامی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت، اما این حمله در نهایت لغو شد.

ترامپ همچنین مدعی شد عربستان سعودی، امارات، قطر و ایران از او خواسته‌اند از اجرای این حمله صرف‌نظر کند و افزود: «خواهیم دید آیا می‌توانیم ایران را به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود وادار کنیم یا خیر.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ دو روز پیش نیز مدعی شده بود حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را به درخواست تهران و شماری از کشورهای منطقه و با هدف فراهم شدن زمینه دستیابی به توافق، متوقف کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر نیز ایران را به حمله‌ای «بسیار شدید» تهدید کرده بود، اما یک روز بعد مدعی شد واشنگتن آماده اجرای عملیاتی با سطحی از قدرت بوده که «از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون دیده نشده است». به گفته وی، این حمله در ازای دستیابی به توافقی شامل بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان آنچه «تهدید هسته‌ای ایران» خواند، لغو شد.

در مقابل، مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران ادعای ترامپ مبنی بر درخواست تهران برای جلوگیری از حمله آمریکا را رد کرده و آن را «دروغی تازه» توصیف کردند. این مقام‌ها تأکید کردند نیروهای مسلح ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی آماده هستند.

مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر جدید هرمز

همزمان، ایران روز یکشنبه اعلام کرد گفت‌وگوها با سلطنت عمان برای تعیین مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز به مراحل پایانی رسیده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت تهران و مسقط در حال بررسی ایجاد یک مسیر دریایی جدید هستند که نه از مسیر شمالی و نه از مسیر جنوبی عبور می‌کند و حقوق حاکمیتی و ملاحظات امنیتی دو کشور را تأمین خواهد کرد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز اعلام کرد مذاکرات با عمان در مراحل نهایی قرار دارد، اما جزئیات بیشتری درباره آن ارائه نکرد.

بقایی در عین حال تأکید کرد توافق درباره مسیر جدید به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و آمریکا را مسئول اختلال در تردد دریایی دانست. وی تصریح کرد اقدامات خصمانه و محاصره دریایی آمریکا عامل اصلی وضعیت کنونی است.

بر اساس این گزارش، از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، ایران کنترل مؤثری بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعمال کرده و بسیاری از شناورها برای عبور از این آبراه راهبردی ملزم به دریافت مجوز و پرداخت عوارض هستند؛ موضوعی که با مخالفت آمریکا و درخواست واشنگتن برای بازگشایی کامل و فوری این گذرگاه همراه شده است.

تلاش برای احیای تفاهم اسلام‌آباد

در همین حال، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تلاش میانجی‌ها برای احیای یادداشت تفاهم امضاشده در اسلام‌آباد خبر داد.

وی با بیان اینکه تنگه هرمز مهم‌ترین محور رایزنی‌های جاری است، گفت میانجی‌ها در حال تبادل نظر با طرف‌های ذی‌ربط برای احیای توافق پیشین هستند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بر ضرورت پایبندی آمریکا به تعهداتش تأکید کرد و نوشت: «باید دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده، پایبند بماند.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۲۸ فوریه( 9 اسفند) با حمله به ایران جنگ را آغاز کردند و جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ، با حملات موشکی و پهپادی اهدافی را در نقاط مختلف منطقه هدف قرار داد.

اگرچه در اواسط ژوئن یادداشت تفاهمی برای آغاز مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ امضا شد، اما از ابتدای ژوئیه بار دیگر تبادل حملات میان طرفین از سر گرفته شد.

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