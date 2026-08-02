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اسرائیل از احتمال اقدام نظامی مستقل علیه ایران خبر داد

اسرائیل از احتمال اقدام نظامی مستقل علیه ایران خبر داد
کد خبر : 1821688
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وزیر انرژی رژیم صهیونیستی با اشاره به احتمال اقدام نظامی یکجانبه علیه ایران، مدعی شد تل‌آویو امنیت خود را در اولویت قرار می‌دهد و در صورت لزوم، بدون هماهنگی با آمریکا نیز دست به اقدام خواهد زد.

به گزارش ایلنا، ایلی کوهن، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل‌آویو در صورت لزوم، بدون هماهنگی با آمریکا نیز علیه ایران اقدام خواهد کرد.

وی مدعی شد که امنیت اسرائیل در اولویت قرار دارد و این رژیم در صورت احساس نیاز، آمادگی دارد به‌طور مستقل دست به اقدام نظامی بزند.

کوهن همچنین با تکرار ادعاهای خود علیه ایران، مدعی شد تهران به دلیل توان بازدارندگی اسرائیل و نگرانی از پاسخ متقابل، از اقدام نظامی مستقیم علیه این رژیم خودداری می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز اعلام کرد پس از دستیابی به چارچوب کلی یک توافق احتمالی، تصمیم گرفته است حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را لغو کند؛ موضوعی که از ادامه تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها در منطقه حکایت دارد.

 

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