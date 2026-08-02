به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان به نقل از کارشناسان مسائل منطقه گزارش داد که ادامه حملات آمریکا به ایران، نگرانی جدی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را برانگیخته است.

تریتا پارسی، پژوهشگر و معاون اجرایی مؤسسه «کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه» در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان اظهار داشت که عربستان نسبت به وجود یک راهبرد نظامی موفق از سوی آمریکا در قبال جنگ با ایران تردید دارد.

وی گفت: «ادامه حملات دونالد ترامپ علیه ایران، تنها به افزایش رنج و هزینه‌های کشورهای خلیج فارس منجر می‌شود؛ کشورهایی که در معرض حملات تلافی‌جویانه تهران قرار دارند، بی‌آنکه این حملات تغییری واقعی در میدان یا مسیر درگیری ایجاد کند.»

پارسی در پاسخ به این پرسش که چرا عربستان بر خویشتنداری تأکید دارد، تصریح کرد: «مقامات سعودی به طرح‌های نظامی آمریکا اعتماد ندارند و معتقدند هرگونه تشدید تنش، تنها به واکنش متقابل ایران منجر خواهد شد.»

وی افزود: «در چنین شرایطی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیشترین هزینه را خواهند پرداخت و در نبود یک راهبرد موفق از سوی آمریکا، این مسیر چیزی جز زیان بدون دستاورد نخواهد بود.»

در همین حال، «کوین دونیگان» فرمانده پیشین ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان تأکید کرد که کشورهای خلیج فارس همواره نخستین طرف‌هایی هستند که پیامدهای اقدامات نظامی آمریکا و واکنش‌های تلافی‌جویانه ایران را متحمل می‌شوند.

وی با اشاره به توانمندی‌های ایران گفت که با وجود تضعیف نسبی تهران، این کشور همچنان توان اجرای حملات موشکی را حفظ کرده و همین مسئله نگرانی کشورهای منطقه، به‌ویژه درباره زیرساخت‌های انرژی، را افزایش داده است.

دونیگان همچنین از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برخی کشورهای منطقه از جمله عمان، پاکستان و دیگر بازیگران برای انتقال پیام میان تهران و واشنگتن خبر داد و گفت عربستان از ابتدا تمایلی به تشدید درگیری نداشته و همچنان راه‌حل سیاسی را ترجیح می‌دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پایگاه آمریکایی «آکسیوس» پیش‌تر گزارش داده بود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به طرح‌های آمریکا برای اجرای حملات گسترده‌تر علیه ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار کاهش تنش و خودداری از اجرای این حملات شده است.

انتهای پیام/