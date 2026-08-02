تجاوز مجدد نظامیان صهیونیست به جنوب غربی سوریه
گروهی از نظامیان اسرائیلی با نفوذ به جنوب استان قنیطره در جنوب غرب سوریه، اقدام به برپایی یک پست ایست و بازرسی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع محلی در استان قنیطر، در جنوب غرب سوریه اعلام کردند گروهی از نظامیان اسرائیلی با نفوذ به مناطق جنوبی این استان، در نزدیکی نوار مرزی با بلندیهای اشغالی جولان، یک پست بازرسی برپا کردند.
به گفته این منابع، این نیروها که با سه خودروی نظامی وارد منطقه شدند، اقدام به بازرسی دقیق خودروهای عبوری و بررسی مدارک هویتی شهروندان کردند. این اقدامات موجب ایجاد ترافیک سنگین و محدود شدن رفتوآمد میان روستاها و شهرکهای اطراف شده است.
به گفته منابع محلی، روز گذشته نیز یگانی از نظامیان اسرائیلی، شامل دو تانک و یک خودروی نظامی، از طریق گذرگاه «تل ابوالغیثار» به سمت منطقه «غرفة مجحم» در غرب استان درعا پیشروی کردند.