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«اوپک پلاس» تولید نفت را در ماه سپتامبر افزایش می‌دهد

«اوپک پلاس» تولید نفت را در ماه سپتامبر افزایش می‌دهد
کد خبر : 1821637
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کشورهای عضو سازمان «اوپک پلاس» درباره افزایش تولید نفت در ماه سپتامبر و تعلیق هرگونه افزایش تولید پس از آن تا پایان سال ۲۰۲۶، توافق کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه، کشورهای عضو سازمان «اوپک پلاس» درباره افزایش تولید نفت در ماه سپتامبر و تعلیق هرگونه افزایش تولید پس از آن تا پایان سال ۲۰۲۶، توافق کردند.

منابع آگاه امروز یکشنبه اعلام کردند ائتلاف «اوپک پلاس» بر سر افزایش هدف تولید نفت به میزان حدود ۱۸۸ هزار بشکه در روز از ابتدای ماه سپتامبر به توافق اولیه دست یافته است. همچنین بر اساس این توافق، هرگونه افزایش بیشتر در تولید طی سه‌ماهه پایانی سال متوقف خواهد شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات گزارش داد که این توافق اولیه، افزایش تولید از ماه سپتامبر را پیش‌بینی می‌کند و پس از آن، روند افزایش تولید در سه‌ماهه چهارم سال به حال تعلیق درمی‌آید.

 

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