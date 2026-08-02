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اردن و کویت تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کردند

اردن و کویت تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کردند
کد خبر : 1821630
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وزرای خارجه اردن و کویت در یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه و تلاش‌ها با هدف کاهش شدت تنش و بازگرداندن آرامش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه و تضمین ایمنی و آزادی دریانوردی رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن تلفنی با «جراج جابر الاحمد الصباح» وزیر خارجه کویت گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه اردن، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات منطقه و تلاش‌ها با هدف کاهش شدت تنش و بازگرداندن آرامش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه و تضمین ایمنی و آزادی دریانوردی رایزنی کردند.

پیشتر وزارت خارجه قطر از تماس تلفنی ‌نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با وزرای خارجه کویت، اردن و عربستان خبر داده بود.

 

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