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زخمی شدن ۵ سرباز ارتش لبنان در جنوب این کشور

زخمی شدن ۵ سرباز ارتش لبنان در جنوب این کشور
کد خبر : 1821597
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ارتش لبنان از زخمی شدن ۵ سرباز خود در حمله رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ارتش لبنان امروز -یکشنبه- اعلام کرد پنج سرباز لبنانی در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور زخمی شدند.

ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سربازان در بنت جبیل، هنگام اسکورت غیرنظامیان با یک وسیله نقلیه ارتش، جراحات جزئی برداشتند.

جزئیات بیشتری در مورد شرایط یا نوع حمله از توسط ارتش لبنان ارائه نشد.

 ارتش رژیم صهیونیستی نیز هنوز هیچ اظهار نظری در این باره نکرده است.

 

 

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