حمله روسیه به مخازن سوخت اوکراین در بندر اودسا
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مخازن سوخت نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا را هدف قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور، مخازن سوخت ارتش اوکراین در بندر «اودسا» را هدف قرار دادند.
این وزارتخانه همچنین گزارش داد که یک کشتی باری حامل محموله نظامی برای اوکراین در دریای سیاه و همچنین یک یدککش دریایی مرتبط با شهپادهای اوکرینی در بندر «نیکولایف» نیز مورد اصابت قرار گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته ۱ هزار و ۱۵۸ پهپاد، شش بمب هوایی هدایتشونده و یک پرتاپه سامانه هیمارس نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کردند.