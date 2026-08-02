انفجارهای مهیب جنوب لبنان را لرزاند
افجارهای مهیب شهر کونین در جنوب لبنان را لرزاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که انفجارهای مهیب شهر «کونین» در شهرستان بنت جبیل استان نبطیه را لرزاند.
به گزارش این خبرگزاری، علیرغم توافق آتشبس با میانجیگری ایالات متحده، رژیم صهیونیستی بارها با گلولهباران توپخانه، حملات هوایی و انفجارهای کنترلشده، این شهر و چندین شهر دیگر را مورد حمله قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، انفجارها شهر حدثه در بنت جبیل را نیز در حملات شبانه لرزاند.