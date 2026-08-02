سیانان: بهانه اسرائیل برای بمباران یک انبار تجهیزات پزشکی در غزه قابل قبول نیست
شبکه خبری سیانان ادعاهای ارتش اسرائیل پس از بمباران یک انبار تجهیزات و اقلام پزشکی در نزدیکی بیمارستان شهدای الاقصی در مرکز نوار غزه را غیرقابل قبول دانست.
به گزارش ایلنا، شبکه خبری سیانان ادعاهای ارتش اسرائیل پس از بمباران یک انبار تجهیزات و اقلام پزشکی در نزدیکی بیمارستان شهدای الاقصی در مرکز نوار غزه را غیرقابل قبول دانست.
در حملات هوایی اسرائیل، انبارهای تجهیزات و اقلام پزشکی در نزدیکی بیمارستان شهدای الاقصی در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه، تخریب شد در حالی که ارتش اسرائیل مدعی است که در این حملات، انبارهای سلاح متعلق به حماس هدف قرار گرفته است.
به گزارش سیانان، تصاویر منتشر شده از محل حمله، گودال بزرگی را که بر اثر انفجار ایجاد شده، در کنار تجهیزات پراکنده شده پزشکی و آسیب دیدن چادرها و سازههای فلزی اطراف بیمارستان نشان میدهد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای ادعا کرد که این حملات انبارهایی را هدف قرار داده که حاوی تفنگهای کلاشینکف، مواد منفجره و دیگر تجهیزات نظامی بودهاند. ارتش این رژیم همچنین مدعی شد که یکی از انبارهای مجاور بیمارستان شهدای الاقصی به عنوان «مخفیگاه نیروهای حماس» مورد استفاده قرار میگرفته است.
با این حال، شبکه سیانان نتوانسته است صحت این ادعاها را به طور مستقل تأیید کند. این شبکه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی گزارش داد که «هیچ مدرکی برای ارائه وجود ندارد» و این حمله بر اساس «دادههای اطلاعاتی» انجام شده است.