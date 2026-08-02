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گفت‌وگوی وزیر خارجه قطر با شماری از همتایان منطقه‌ای

گفت‌وگوی وزیر خارجه قطر با شماری از همتایان منطقه‌ای
کد خبر : 1821558
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وزارت خارجه قطر از گفت‌وگوی رئیس دستگاه دیپلماسی این کشور با شماری از همتایان منطقه‌ای خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر از گفت‌وگوی رئیس دستگاه دیپلماسی این کشور با شماری از همتایان منطقه‌ای خبر داد. 

وزارت خارجه قطر اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور طی تماسی تلفنی با همتای کویتی خود گفت‌وگو کرده است. این بیانیه همچنین افزود که نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، به صورت تلفنی با وزیر امور خارجه اردن درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه گفت‌وگو کردند.

بنا به این بیانیه، ‌وزیر امور خارجه قطر همچنین در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه کویت، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه گفت‌وگو کرد. دو طرف در این تماس، روابط همکاری میان دو کشور و راه‌های تقویت و گسترش آن را بررسی کردند و همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش را مورد بحث قرار دادند.

این وزارتخانه همچنین از گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه قطر و عربستان خبر داد. 

 

 

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