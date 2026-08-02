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افزایش شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۵۶ نفر

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۵۶ نفر
کد خبر : 1821523
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وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۷ شهید به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -یکشنبه- گزارش داد که در شبانه روز گذشته ۷ شهید و ۲۳ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

این وزارتخانه گزارش داد که از اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون ۱ هزار و ۲۳۰ نفر در این منطقه به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۷۶ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت غزه همچنین گزارش داد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی در غزه، ۷۳ هزار و ۳۵۶ نفر به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۳۵۶ نفر مجروح شدند.

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