ابراز نگرانی سازمان ملل از تخریبهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان
سازمان ملل در بیانیهای از عملیات تخریب و انفجارهایی که رژیم صهیونیستی با وجود آتشبس در جنوب لبنان انجام می دهد، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان ملل در بیانیهای از عملیات تخریب و انفجارهایی که رژیم صهیونیستی با وجود آتشبس در جنوب لبنان انجام می دهد، ابراز نگرانی کرد.
این بیانیه سازمان ملل پس از آن صادر شد که ارتش رژیم اشغالگر پنجشنبه و جمعه شب، انفجارهای گستردهای را در اطراف منطقه تاریخی قلعه شقیف در جنوب لبنان انجام داد.
سازمان یونسکو این قلعه را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار داده است.