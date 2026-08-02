الجزیره:
هنوز برای امیدواری به پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بسیار زود است
استادیار دانشگاه در دانشگاه جورجتاون در قطر، معتقد است که هنوز برای امیدواری به پایان جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران بسیار زود است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «پل ماسگریو»، استادیار دانشگاه در دانشگاه جورجتاون در قطر، معتقد است که هنوز برای امیدواری به پایان جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران بسیار زود است.
این در حالی است که شب گذشته، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا حملات برنامهریزیشده به ایران را لغو کرد.
این استاد دانشگاه به الجزیره گفت: «شاید ما به سمت آغاز پایان حرکت میکنیم، اما در حال حاضر هر دو طرف به وضوح در حال نمایش قدرت هستند.»
وی افزود که این نمایشها عمدتاً در بیانیههای تند و احساسی صورت میگیرد.
ماسگریو گفت که دولت ایالات متحده «در حال شروع به درک عواقب مستقیم این درگیری» است، از جمله افزایش قیمتهای نفت و گاز طبیعی مایع.
وی گفت: «شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از حملات سایبری در ایالات متحده ممکن است توسط ایران حمایت شده باشند، که جنگ را به شکل بسیار مستقیمتری به خانه میآورد.»
وی همچنین گفت: «رئیسجمهور ترامپ و دولت ایران آگاهند که زمان انتخابات نوامبر در حال نزدیک شدن است». وی افزود که هم ایالات متحده و هم اسرائیل در دوره اکتبر-نوامبر انتخابات خواهند داشت و این امر بیتردید بر تصمیمگیریهای آنان تاثیر میگذارد.