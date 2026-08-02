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کشته شدن یک افسر ارتش و ۵ فرد مسلح در پاکستان

کشته شدن یک افسر ارتش و ۵ فرد مسلح در پاکستان
کد خبر : 1821460
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ارتش پاکستان اعلام کرد در یک عملیات اطلاعاتی در منطقه وزیرستان شمالی در شمال‌غرب این کشور، ۵ فرد مسلح کشته شدند و یک افسر ارتش نیز در تبادل آتش جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ارتش پاکستان اعلام کرد در یک عملیات اطلاعاتی در منطقه وزیرستان شمالی در شمال‌غرب این کشور، پنج فرد مسلح کشته شدند و یک افسر ارتش نیز در تبادل آتش جان خود را از دست داد.

 اداره روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کردکه این عملیات بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی درباره حضور افراد مسلح در منطقه وزیرستان شمالی انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی با افراد مسلح درگیر و موفق شدند پنج نفر از آنها را از پای درآورند.

همچنین اعلام شد که از افراد کشته شده سلاح و مهمات کشف و ضبط شده است. به گفته ارتش، این افراد مظنون به دست داشتن در حملات علیه نیروهای امنیتی، نهادهای مجری قانون و غیرنظامیان بوده‌اند.

 

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