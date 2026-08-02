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شهادت ۸ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه

شهادت ۸ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه
کد خبر : 1821425
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۸ فلسطینی دیگر از جمله دو کودک در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، با وجود اعلام توافق برای اجرای مرحله بعدی طرح آتش‌بس در روز جمعه، ۸ فلسطینی، از جمله ۲ کودک امروز -یکشنبه- در حملات هوایی رژیم صهیونیستی در سراسر نوار غزه به شهادت رسیدند و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع پزشکی در بیمارستان ناصر در شهر جنوبی خان یونس گفت که سه عضو یک خانواده در حمله هوایی اشغالگران صهیونیست به آپارتمانی در منطقه القراره در شمال غربی شهر به شهادت رسیده و سه نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته منابع پزشکی و شاهدان، در مرکز غزه، دو فلسطینی در غرب دیر البلح در حملات اشغالگران به شهادت رسیدند.

یک منبع پزشکی در بیمارستان الشفاء گفت که حمله دیگری به آپارتمانی در برج السوسی در نزدیکی منطقه بندری منجر به شهادت سه فلسطینی دیگر شد.

 

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