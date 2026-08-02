به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری عربستان سعودی (واس) گزارش داد که «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، طی یک تماس تلفنی گفت‌وگو کردند.

به گزارش این خبرگزاری، طرفین در این تماس درباره تحولات منطقه و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن در سطوح مختلف گفت‌وگو کردند.

در این گزارش افزوده شد: «بن سلمان در این تماس بر ضرورت اولویت دادن به گفت‌وگو برای کاهش تنش‌ها و اهمیت به کارگیری تمام تلاش‌های ممکن برای دستیابی به آتش‌بس که راه را برای راه‌حل‌های دیپلماتیک هموار می‌کند و نتایج مثبتی برای حفظ امنیت و ثبات منطقه به همراه دارد، تاکید کرد».

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