گفتوگوی تلفنی ترامپ و بن سلمان درباره تحولات منطقه
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، از گفتوگوی تلفنی ولیعهد این کشور با رئیس جمهور آمریکا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری عربستان سعودی (واس) گزارش داد که «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، طی یک تماس تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش این خبرگزاری، طرفین در این تماس درباره تحولات منطقه و پیامدهای منطقهای و بینالمللی آن در سطوح مختلف گفتوگو کردند.
در این گزارش افزوده شد: «بن سلمان در این تماس بر ضرورت اولویت دادن به گفتوگو برای کاهش تنشها و اهمیت به کارگیری تمام تلاشهای ممکن برای دستیابی به آتشبس که راه را برای راهحلهای دیپلماتیک هموار میکند و نتایج مثبتی برای حفظ امنیت و ثبات منطقه به همراه دارد، تاکید کرد».