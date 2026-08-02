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شمار کشته‌شدگان زلزله ژاپن به ۳۸ نفر رسید

شمار کشته‌شدگان زلزله ژاپن به ۳۸ نفر رسید
کد خبر : 1821376
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شمار تلفات زلزله شدید در جنوب غربی ژاپن به ۳۸ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های دولتی ژاپن امروز -یکشنبه- گزارش دادند که شمار کشته‌شدگان زلزله قدرتمندی که هفته گذشته استان «کوماموتو» در جنوب غربی این کشور را لرزاند، به ۳۸ نفر افزایش یافته است و هزاران نفر همچنان در پناهگاه‌های تخلیه شده باقی مانده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه دولتی «ان‌اچ‌کی»، مقامات ژاپنی مرگ ۳۶ نفر را در اثر زلزله تایید کرده‌اند و بررسی دو مورد همچنان ادامه دارد تا مشخص شود که آیا این مرگ‌ها ناشی از زلزله ۷.۱ ریشتری سه‌شنبه گذشته بوده است یا خیر.

در این گزارش افزوده شد که بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ نفر در ۲۱۰ پناهگاه باقی مانده‌اند، و  بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ خانه در اثر زلزله شدید آسیب دیده‌اند.


 

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