وزارت دفاع روسیه:
بیش از ۶۰۰ پهپاد را منهدم کردیم
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۶۳۵ پهپاد اوکراینی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- از سرنگونی ۶۳۵ پهپاد اوکراینی طی شب گذشته خبر داد.
این وزارتخانه گزارش داد که سامانههای پدافند هوایی روسیه، شبانه ۶۳۵ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، ولگوگراد، ورونژ، کالوگا، کورسک، لیپتسک، اوریول، روستوف، ریازان، ساراتوف، تامبوف و تولا، منطقه مسکو، کریمه، کراسنودار و بر فراز آبهای دریای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کردند.