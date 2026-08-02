عراق فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه عین الاسد را تکذیب کرد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، امروز -یکشنبه- گزارش‌های منتشر شده در مورد فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار را تکذیب کرد.

«سرتیپ سعد معن»، رئیس واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، در بیانیه‌ای گفت: «برخی از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها گزارش‌هایی در مورد فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد منتشر کرده‌اند».

وی تاکید کرد: «این گزارش‌ها کاملا نادرست بوده و مبتنی بر هیچ اطلاعات یا بیانیه رسمی نیستند».

معن از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست که در گزارش اطلاعات دقت کرده و به منابع رسمی تکیه کنند.

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