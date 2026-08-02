عراق فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه عین الاسد را تکذیب کرد
واحد اطلاعرسانی امنیتی عراق با صدور بیانیهای، گزارشهای مربوط به فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، واحد اطلاعرسانی امنیتی عراق، امروز -یکشنبه- گزارشهای منتشر شده در مورد فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار را تکذیب کرد.
«سرتیپ سعد معن»، رئیس واحد اطلاعرسانی امنیتی عراق، در بیانیهای گفت: «برخی از پلتفرمهای شبکههای اجتماعی و رسانهها گزارشهایی در مورد فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد منتشر کردهاند».
وی تاکید کرد: «این گزارشها کاملا نادرست بوده و مبتنی بر هیچ اطلاعات یا بیانیه رسمی نیستند».
معن از رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی خواست که در گزارش اطلاعات دقت کرده و به منابع رسمی تکیه کنند.