۱۳ کشته در پی سقوط هواپیمای گردشگری در پرو

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت پرو اعلام کرد که یک هواپیمای کوچک گردشگری روزگذشته -شنبه- هنگام پرواز بر فراز منطقه باستانی خطوط نازکا در جنوب پرو سقوط کرد و ۱۳ سرنشین آن جان باختند.

وزارت حمل و نقل و ارتباطات پرو در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این هواپیما حامل ۱۱ گردشگر خارجی، شامل بازدیدکنندگان آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی و دو خدمه بوده است».

این وزارتخانه اعلام کرد که این هواپیما تقریبا در ۶ کیلومتری شهر نازکا سقوط کرده است.





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