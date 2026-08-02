۱۳ کشته در پی سقوط هواپیمای گردشگری در پرو
سقوط هواپیمای گردشگری در پرو ۱۳ کشته بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت پرو اعلام کرد که یک هواپیمای کوچک گردشگری روزگذشته -شنبه- هنگام پرواز بر فراز منطقه باستانی خطوط نازکا در جنوب پرو سقوط کرد و ۱۳ سرنشین آن جان باختند.
وزارت حمل و نقل و ارتباطات پرو در بیانیهای اعلام کرد: «این هواپیما حامل ۱۱ گردشگر خارجی، شامل بازدیدکنندگان آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی و دو خدمه بوده است».
این وزارتخانه اعلام کرد که این هواپیما تقریبا در ۶ کیلومتری شهر نازکا سقوط کرده است.