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۱۳ کشته در پی سقوط هواپیمای گردشگری در پرو

۱۳ کشته در پی سقوط هواپیمای گردشگری در پرو
کد خبر : 1821349
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سقوط هواپیمای گردشگری در پرو ۱۳ کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت پرو اعلام کرد که یک هواپیمای کوچک گردشگری روزگذشته -شنبه- هنگام پرواز بر فراز منطقه باستانی خطوط نازکا در جنوب پرو سقوط کرد و ۱۳ سرنشین آن  جان باختند.

وزارت حمل و نقل و ارتباطات پرو در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این هواپیما حامل ۱۱ گردشگر خارجی،  شامل بازدیدکنندگان آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی و دو خدمه بوده است».

این وزارتخانه اعلام کرد که این هواپیما تقریبا در ۶ کیلومتری  شهر نازکا سقوط کرده است.

 

 


 

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