بازداشت ۵ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری وفا گزارش داد که سربازان رژیم صهیونیستی ۳ فلسطینی را در اردوگاه پناهندگان دهیشه در جنوب بیت لحم و ۲ نفر دیگر را در نابلس بازداشت کرده‌اند.

این خبرگزاری گزارش داد که به خانه‌هایی در مرکز بیت لحم نیز حمله شده و تابلوهای تهدیدآمیزی بر روی دیوارهای مسجد صلاح الدین در این منطقه نصب شده است.

این دستگیری‌ها به دنبال موج اخیر تشدید حملات و خشونت‌ها علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری رخ می‌دهد.

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