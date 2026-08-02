به دنبال ایفای نقش سازنده در حل‌ و فصل نزاع اوکراین هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مارکو روبیو»، وزیرخارجه ایالات متحده، روزگذشته -شنبه- در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت که دولت واشنگتن به دنبال ایفای نقشی سازنده در حل‌ و فصل نزاع اوکراین است و قصد دارد در هفته‌های آینده گام‌هایی را برای ارزیابی چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات صلح بردارد.

وی اظهار داشت: «در چند هفته آینده شاهد تلاش‌هایی خواهید بود تا ببینیم آیا می‌توانیم مذاکرات بین دو طرف را برای پایان دادن به این جنگ از سر بگیریم یا خیر».

وزیر خارجه ایالات متحده افزود: «ما آماده‌ایم و رئیس جمهور (دونالد ترامپ) به تیمش گفته است که اگر فرصتی می‌بینید که نیرویی برای ایجاد انگیزه در مذاکرات صلح باشید، بیایید این کار را انجام دهیم».

انتهای پیام/