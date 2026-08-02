سه کشته در پی تیراندازی در یک مرکز خرید در آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در پی تیراندازی پی تیراندازی در یک مرکز خرید در توئین فالز ایالت آیداهو در آمریکا، ۳ نفر کشته شدند.

متیو هیکس، رئیس پلیس توئین فالز، به خبرنگاران گفت: «تیرانداز کشته شده و تهدید برای جامعه برطرف شده است».

جاش پالمر، هماهنگ کننده اطلاعات عمومی شهر، به خبرگزاری رویترز گفت که حدود ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر به وقت محلی یک حادثه تیراندازی در یک منطقه تجاری پر رفت و آمد گزارش شد.

وی افزود که در این حادثه سه نفر کشته و دست‌کم دو نفر زخمی شده‌اند.





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