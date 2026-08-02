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سه کشته در پی تیراندازی در یک مرکز خرید در آمریکا

سه کشته در پی تیراندازی در یک مرکز خرید در آمریکا
کد خبر : 1821315
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در پی تیراندازی در یک مرکز خرید در ایالت آیداهو در آمریکا ۳ نفر کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در پی تیراندازی پی تیراندازی در یک مرکز خرید در توئین فالز ایالت آیداهو در آمریکا، ۳ نفر کشته شدند.

متیو هیکس، رئیس پلیس توئین فالز، به خبرنگاران گفت: «تیرانداز کشته شده و تهدید برای جامعه برطرف شده است».

جاش پالمر، هماهنگ کننده اطلاعات عمومی شهر، به خبرگزاری رویترز گفت که حدود ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر به وقت محلی یک حادثه تیراندازی در یک منطقه تجاری پر رفت و آمد گزارش شد.

وی افزود که در این حادثه  سه نفر کشته و دست‌کم دو نفر زخمی شده‌اند.


 

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