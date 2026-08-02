به گزارش ایلنا، شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه در تماسی تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، گفت‌وگو کرده است؛ این تماس در شرایطی انجام شده که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها با ایران ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان در این گفت‌وگو بر تمایل عربستان برای کاهش تنش‌ها تأکید کرده و نسبت به طرح‌های احتمالی برای حمله به ایران ابراز نگرانی کرده است.

این منابع همچنین اعلام کردند که مقام‌های کشورهای میانجی از جمله قطر و پاکستان، به‌صورت فوری در حال انجام رایزنی‌هایی برای جلوگیری از شکل‌گیری موج جدیدی از تشدید درگیری‌ها هستند. این تلاش‌ها از طریق تماس با مقام‌های ایران و آمریکا، از جمله استیو ویتکاف، فرستاده دونالد ترامپ، دنبال می‌شود.

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