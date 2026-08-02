ترامپ: پس از توافق بر سر چارچوب مذاکرات احتمالی، حمله به ایران را لغو کردم
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که تصمیم گرفته است حمله برنامهریزیشده علیه ایران را لغو کند؛ اقدامی که به ادعای وی پس از درخواست ایران و برخی کشورهای منطقه برای توقف حمله و توافق بر سر چارچوب کلی یک توافق احتمالی صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، صبح امروز- یکشنبه- در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت حملهای که به گفته وی برای اقدام علیه ایران برنامهریزی شده بود، لغو شده است؛ اقدامی که او آن را نتیجه توافق اولیه بر سر «خطوط کلی یک توافق احتمالی» عنوان کرد.
ترامپ مدعی شد ایران و شماری از کشورهای منطقه خواستار توقف حمله شدهاند و پس از شکلگیری توافق بر سر چارچوب کلی مذاکرات، تصمیم به لغو عملیات نظامی گرفته است.
وی درباره جزئیات توافق احتمالی گفت این توافق شامل «بازگشایی فوری، کامل و بدون محدودیت تنگه هرمز» و «پایان دادن به تهدید هستهای ایران» خواهد بود.
رئیسجمهور آمریکا در عین حال تلاش کرد گزینه نظامی را همچنان به عنوان اهرم فشار حفظ کند و مدعی شد ایالات متحده در بالاترین سطح آمادگی نظامی قرار دارد و با قدرتی بیسابقه از زمان جنگ جهانی دوم آماده اقدام است.
ترامپ همچنین گفت لغو حمله با هدف آنچه «منافع آینده جهان» و «بقای ایران موفق و شکوفا» خواند، انجام شده است؛ با این حال تأکید کرد این تصمیم تنها در صورت دستیابی سریع به توافق ادامه خواهد یافت.
وی افزود اسرائیل نیز در صورت رسیدن سریع به توافق، با این رویکرد همراه خواهد بود.
ترامپ در پایان از طرفهای درگیر خواست روند توافق را آغاز کنند و گفت: «همه باید کار را شروع کنند و این موضوع را به پایان برسانند.»