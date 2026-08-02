الجزیره: تحرکات دیپلماتیک برای مهار تنش میان تهران و واشنگتن شدت گرفت
شبکه الجزیره در گزارشی از افزایش تحرکات دیپلماتیک منطقهای برای جلوگیری از تشدید تنش میان ایران و آمریکا خبر داد و نوشت همزمان با بررسی گزینههای نظامی در واشنگتن، کانالهای سیاسی و میانجیگری همچنان فعال هستند.
به گزارش ایلنا، شبکه الجزیره گزارش داد همزمان با ادامه بررسی گزینههای نظامی علیه ایران در آمریکا، طی ساعات گذشته تحرکات دیپلماتیک منطقهای برای جلوگیری از تشدید تنش میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است.
الجزیره به نقل از منابع خود مدعی شد که در ساعات اخیر، تلاشهای میانجیگرانه با هدف حفظ کانالهای ارتباطی میان ایران و آمریکا و جلوگیری از شکست روند دیپلماتیک شدت گرفته است.
به نوشته این رسانه، اگرچه احتمال سوق یافتن بحران به سمت رویارویی نظامی همچنان وجود دارد، اما رایزنیهای سیاسی ادامه دارد و هنوز فرصت برای کاهش تنش از مسیر دیپلماسی از بین نرفته است.
این گزارش در حالی منتشر شده که رسانههای آمریکایی از جمله والاستریت ژورنال و آکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش دادهاند دولت دونالد ترامپ همچنان در حال بررسی گزینههای نظامی علیه ایران است، اما تاکنون کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا تصمیم نهایی درباره اجرای عملیات نظامی اعلام نکردهاند.
در همین حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، طی ساعات گذشته در تماسهای تلفنی جداگانه با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، درباره آخرین تحولات منطقه گفتوگو کرد.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد در این تماسها، آخرین تحولات منطقه و پیامدهای هرگونه تشدید تنش مورد بررسی قرار گرفت. عراقچی نیز با تأکید بر آمادگی ایران برای پاسخ به هرگونه تجاوز علیه حاکمیت و امنیت کشور، نسبت به پیامدهای هرگونه اقدام نظامی آمریکا، اسرائیل یا مشارکت دیگر بازیگران منطقهای در چنین اقدامی هشدار داد.
الجزیره نوشت که تنوع طرفهای حاضر در این رایزنیها نشاندهنده تلاش تهران برای بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه در مدیریت بحران است.
در نخستین واکنش رسمی پس از این گفتوگوها، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد آنکارا به تلاشهای خود برای پایان دادن به درگیریها در منطقه ادامه خواهد داد. وی افزود گفتوگویش با همتای ایرانی بر آخرین تحولات منطقه و روند مذاکرات متمرکز بوده است.
الجزیره در پایان ارزیابی کرد که همزمانی تشدید تحرکات دیپلماتیک با ادامه تهدیدهای نظامی آمریکا نشان میدهد تهران و واشنگتن، در کنار حفظ مواضع بازدارنده خود، همچنان مسیر گفتوگو را نیز باز نگه داشتهاند و تلاش میکنند از ورود بحران به مرحلهای غیرقابل مهار جلوگیری کنند.