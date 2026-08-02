گزارش ادعایی تایمز از راهبرد موساد و سیا برای رصد آیت الله مجتبی خامنهای
روزنامه تایمز در گزارشی مدعی شد که دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا در تلاش برای شناسایی محل حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران، راهبرد خود را از رصدهای فنی به استفاده از شبکه منابع انسانی تغییر دادهاند.
به گزارش ایلنا، روزنامه تایمز در گزارشی مدعی شد که موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) بهطور مشترک در حال تلاش برای شناسایی محل استقرار آیت الله مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هستند.
این روزنامه نوشت که این عملیات اطلاعاتی بهصورت رسمی نه تأیید و نه تکذیب شده، اما یافتن محل حضور سید مجتبی خامنهای به یکی از مهمترین اولویتهای دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است.
به ادعای تایمز، آیت الله سید مجتبی خامنهای طی حدود ۱۵۰ روز گذشته از هرگونه ابزار ارتباطی الکترونیکی، از جمله تلفن همراه و رایانه، استفاده نکرده و همین موضوع ردیابی او از طریق روشهای متداول اطلاعاتی را با دشواری مواجه کرده است.
تایمز همچنین مدعی شد که ایشان احتمالا در یک پناهگاه زیرزمینی به سر میبرد و به همین دلیل، روشهای مبتنی بر شنود و رصد سایبری کارایی گذشته را از دست دادهاند.
این روزنامه در ادامه مدعی شد که در عملیات پیشین برای ردیابی آیتالله علی خامنهای، رهبر شهید، آمریکا و اسرائیل از توانمندیهای گسترده اطلاعاتی و سایبری، از جمله نفوذ به دوربینهای نظارتی و دیگر ابزارهای الکترونیکی، استفاده کرده بودند، اما اکنون تمرکز اصلی بر جمعآوری اطلاعات از طریق منابع انسانی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، مقامهای پیشین موساد معتقدند شناسایی محل حضور آیت الله مجتبی خامنهای تنها از طریق نفوذ به حلقه نزدیکان یا جذب منابع انسانی امکانپذیر است؛ زیرا ایشان از ابزارهای ارتباطی متعارف استفاده نمیکند و ارتباطات از طریق واسطهها و پیامرسانهای انسانی انجام میشود.
رامی ایگرا، رئیس پیشین یکی از بخشهای موساد، به تایمز گفت اتکای بیش از حد به فناوری در برخی عملیاتهای گذشته، از جمله تلاش برای یافتن گروگانهای اسرائیلی در غزه، نتیجه مطلوبی نداشت و به همین دلیل، اطلاعات انسانی اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
آونیر آویراهام، از دیگر مقامهای پیشین موساد، نیز مدعی شد احتمال استفاده از افراد بدل برای گمراه کردن عملیاتهای اطلاعاتی وجود دارد و همین موضوع شناسایی محل واقعی حضور مجتبی خامنهای را پیچیدهتر کرده است.