از تهدید «حمله بزرگ» تا بازآرایی نیروها در کویت؛ آمریکا چه سناریویی را دنبال میکند؟
عبدالباری عطوان در یادداشتی نوشت تصمیم ترامپ برای اجرای تهدیدهای نظامی علیه ایران با موانع جدی روبهرو است و هر دو گزینه پیشروی واشنگتن، پیامدهای سنگینی برای آمریکا و منطقه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقهای رای الیوم نوشت: اعلام دولت آمریکا درباره بازنگری در سطح حضور نظامی خود در کویت نشانهای از دشواریهای واشنگتن در رویارویی کنونی با ایران و متحدان آن در منطقه است. این تحلیلگر عرب معتقد است حملات موشکی و پهپادی ایران علیه مواضع آمریکا، بهویژه پایگاههای نظامی این کشور، هزینههای واشنگتن را افزایش داده و ممکن است یکی از عوامل عقبنشینیهای مقطعی دونالد ترامپ از تهدیدهای خود علیه تهران باشد.
با این حال، ترامپ بار دیگر تهدیدهای خود علیه ایران را تکرار کرده و گفته است آمریکا ممکن است در هر لحظه حملاتی شدید را علیه زیرساختهای حیاتی ایران، از جمله تأسیسات انرژی، پلها و خطوط ریلی، آغاز کند؛ اقدامی که به گفته عطوان، با هدف اعمال فشار بر تهران برای عقبنشینی از مواضع خود دنبال میشود.
چرا احتمال عقبنشینی ترامپ وجود دارد؟
عطوان معتقد است احتمال عقبنشینی یا به تعویق انداختن این تهدیدها از سوی ترامپ همچنان وجود دارد و چند عامل میتواند بر این تصمیم تأثیر بگذارد.
نخست اینکه، فشارهای نظامی نتوانسته ایران را وادار به تسلیم کند و نشانهای از آمادگی تهران برای پذیرش خواستههای آمریکا دیده نمیشود. از نگاه این تحلیلگر، ادامه درگیری میتواند به جای دستیابی سریع واشنگتن به اهدافش، زمینهساز طولانیتر شدن جنگ فرسایشی شود.
دوم، عطوان به وجود نگرانیهایی در میان برخی فرماندهان ارشد ارتش آمریکا درباره پیامدهای ورود به یک درگیری گستردهتر اشاره میکند. وی معتقد است افزایش تلفات نیروهای آمریکایی و احتمال گسترش دامنه جنگ در خاورمیانه، از جمله عواملی است که میتواند واشنگتن را نسبت به آغاز عملیات بزرگ محتاط کند.
سوم، این تحلیلگر درباره نقش اسرائیل در هرگونه عملیات احتمالی علیه ایران مینویسد که مشارکت تلآویو ممکن است نتیجهای متفاوت از اهداف اولیه آمریکا داشته باشد. به گفته وی، توان موشکی و پهپادی ایران میتواند پاسخهایی گسترده علیه سرزمینهای اشغالی به دنبال داشته باشد و فشار بر سامانههای دفاعی آمریکا و اسرائیل را افزایش دهد.
چهارم، عطوان مدعی است ورود تجهیزات نظامی جدید به ایران از سوی برخی کشورها، از جمله چین، روسیه و کره شمالی، میتواند بر معادلات میدانی تأثیر بگذارد. وی به گزارشهایی درباره ارسال تجهیزات دفاع هوایی به ایران اشاره کرده و آن را عاملی برای تقویت توان دفاعی تهران میداند.
پنجم، نویسنده بر احتمال گسترش جبهههای درگیری از طریق گروههای همسو با ایران در منطقه تأکید میکند و معتقد است فعال شدن بازیگران منطقهای میتواند هزینههای آمریکا و رژیم صهیونیستی را افزایش دهد.
جنگی که محاسبات آمریکا را تغییر داد
عطوان در ادامه مینویسد طولانی شدن درگیری با ایران برای بیش از پنج ماه، فشارهای سیاسی و نظامی قابل توجهی بر دولت ترامپ وارد کرده است.
به نوشته وی، برخی ارزیابیهای اولیه که بر پیروزی سریع، هزینه محدود و تغییر سریع معادلات منطقهای حساب باز کرده بودند، با واقعیتهای میدان فاصله داشتهاند.
این تحلیلگر معتقد است واشنگتن در ابتدا تصور میکرد با افزایش فشار نظامی میتواند اهدافی مانند تضعیف جمهوری اسلامی، کنترل مسیرهای انرژی و تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه را محقق کند، اما ادامه مقاومت ایران و گسترش دامنه بحران، این محاسبات را با چالش مواجه کرده است.
آینده تقابل تهران و واشنگتن
عطوان در پایان تأکید میکند که آمریکا در هر دو سناریو، چه ترامپ از اجرای حمله گسترده علیه ایران عقبنشینی کند و چه تصمیم به اجرای آن بگیرد، با هزینههای سنگینی مواجه خواهد شد.
به نوشته وی، تحولات روزهای آینده مشخص خواهد کرد که آیا واشنگتن مسیر تشدید درگیری را انتخاب میکند یا بار دیگر از تهدیدهای خود عقب خواهد نشست؛ تصمیمی که میتواند تأثیر مهمی بر آینده معادلات امنیتی خاورمیانه داشته باشد.