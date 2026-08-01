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تهدید اردن علیه گروه‌های مقاومت عراق

تهدید اردن علیه گروه‌های مقاومت عراق
کد خبر : 1821240
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یک مقام اردنی مدعی شد این کشور اطلاعاتی درباره طرح برخی گروه‌های مسلح برای هدف قرار دادن خاک اردن در اختیار عراق قرار داده و هشدار داده است در صورت حمله، پاسخ نظامی خواهد داد.

به گزارش ایلنا، یک منبع رسمی اردنی اعلام کرد این کشور به عراق اطلاع داده است که در صورت هرگونه حمله به خاک اردن، مواضع شبه‌نظامیان وابسته به ایران را هدف قرار خواهد داد.

این مقام اردنی در گفت‌وگو با شبکه «العربیه» مدعی شد امان اطلاعاتی درباره طرح‌های برخی گروه‌های مسلح برای هدف قرار دادن خاک اردن در اختیار بغداد قرار داده و از دولت عراق خواسته است برای مهار این گروه‌ها اقدام کند.

وی تأکید کرد: «از عراق انتظار داریم اقدامات لازم را برای متوقف کردن این شبه‌نظامیان و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه اردن انجام دهد.»

 

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