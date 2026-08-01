به گزارش ایلنا، یک منبع رسمی اردنی اعلام کرد این کشور به عراق اطلاع داده است که در صورت هرگونه حمله به خاک اردن، مواضع شبه‌نظامیان وابسته به ایران را هدف قرار خواهد داد.

این مقام اردنی در گفت‌وگو با شبکه «العربیه» مدعی شد امان اطلاعاتی درباره طرح‌های برخی گروه‌های مسلح برای هدف قرار دادن خاک اردن در اختیار بغداد قرار داده و از دولت عراق خواسته است برای مهار این گروه‌ها اقدام کند.

وی تأکید کرد: «از عراق انتظار داریم اقدامات لازم را برای متوقف کردن این شبه‌نظامیان و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه اردن انجام دهد.»

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