همزمان با احتمال حمله گسترده به ایران؛ فرمانده ارتش آمریکا به پنتاگون هشدار داد

به گزارش ایلنا، روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا در نامه‌ای به وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) هشدار داده است که نیروی دریایی این کشور دیگر ناوشکن کافی در اختیار ندارد و در صورت اختصاص نیافتن یک ناوشکن دیگر، ناچار خواهد شد میان دفاع از خاک آمریکا و ادامه حمایت دفاعی از اسرائیل یکی را در اولویت قرار دهد.

این روزنامه نوشت این هشدار نشان می‌دهد ارتش آمریکا پس از چند ماه درگیری با ایران با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو شده و ادامه عملیات نظامی، ذخایر موشک‌های رهگیر و توان دریایی این کشور را تحت فشار قرار داده است.

واشنگتن‌پست همچنین گزارش داد پس از شکست مذاکرات کاهش تنش میان واشنگتن و تهران و ازسرگیری حملات متقابل، فرماندهان آمریکایی استقرار نیروهای خود را در جبهه‌های مختلف بازنگری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، اجرای مأموریت‌هایی مانند محاصره دریایی ایران و حفاظت از مسیرهای کشتیرانی، فشار بر ناوگان دریایی آمریکا را افزایش داده است. ناوشکن‌های مستقر در شرق دریای مدیترانه نیز همچنان در پشتیبانی از سامانه دفاع هوایی اسرائیل و رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده مشارکت دارند.

این روزنامه افزود فرماندهی اروپا همزمان باید آمادگی نیروهای خود را برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی روسیه علیه کشورهای عضو ناتو حفظ کند؛ مسئله‌ای که توزیع توان و منابع نظامی آمریکا را دشوارتر کرده است.

واشنگتن‌پست در ادامه نوشت نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر پنج ناوشکن در پایگاه روتا در اسپانیا مستقر کرده و قرار است ناوشکن ششم نیز تا پایان سال به این ناوگان اضافه شود، اما افزایش عملیات‌ها موجب انباشت نیازهای تعمیراتی و کاهش آمادگی عملیاتی برخی شناورها شده است.

در مقابل، ناوگان آمریکا در دریای عرب همچنان به اجرای مأموریت‌های گسترده ادامه می‌دهد و در این منطقه دو ناو هواپیمابر و دست‌کم ۱۵ شناور جنگی برای حفاظت از کشتیرانی و اجرای محاصره دریایی ایران مستقر هستند.

این روزنامه در پایان گزارش خود نوشت ادامه جنگ با ایران علاوه بر فشارهای نظامی، بازتاب‌های سیاسی داخلی نیز برای دولت آمریکا به همراه داشته است. به نوشته واشنگتن‌پست، با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، انتقادها از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره تأثیر جنگ و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی بر فضای سیاسی آمریکا رو به گسترش است.