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جوزف عون:

هیچ سلاحی خارج از دولت مشروعیت ندارد

هیچ سلاحی خارج از دولت مشروعیت ندارد
کد خبر : 1820927
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رئیس جمهور لبنان گفت که هیچ سلاحی خارج از دولت مشروعیت ندارد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان گفت که مسئولیت ارتش این کشور رو به افزایش است و مرحله بعدی مستلزم استقرار در مرز جنوبی است.

رئیس جمهور لبنان اظهار داشت: هیچ سلاحی خارج از دولت، مشروعیت ندارد و تنها ارتش می‌تواند از  ملت محافظت کند.

وی افزود: زیر سوال بردن ارتش یا تلاش برای منزوی کردن آن از پایگاه مردمی‌اش، دولت را تضعیف و پایه‌های ثبات را تهدید می‌کند.

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