به‌ گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان گفت که مسئولیت ارتش این کشور رو به افزایش است و مرحله بعدی مستلزم استقرار در مرز جنوبی است.

رئیس جمهور لبنان اظهار داشت: هیچ سلاحی خارج از دولت، مشروعیت ندارد و تنها ارتش می‌تواند از ملت محافظت کند.

وی افزود: زیر سوال بردن ارتش یا تلاش برای منزوی کردن آن از پایگاه مردمی‌اش، دولت را تضعیف و پایه‌های ثبات را تهدید می‌کند.

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