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حمله موشکی روسیه به کارخانه‌های موشک‌سازی اوکراین

حمله موشکی روسیه به کارخانه‌های موشک‌سازی اوکراین
کد خبر : 1820879
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روسیه از حمله موشکی به کارخانه‌های موشک‌سازی اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، روسیه از حمله موشکی به کارخانه‌های موشک‌سازی اوکراین خبر داد. 

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات هوایی، زمینی و دریایی دقیقی را در طول شب علیه کارخانه‌های موشک، تجهیزات جنگ الکترونیک و تأسیسات راداری در داخل و اطراف کیف انجام داده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: «نیروهای ما حمله گسترده‌ای را با سلاح‌های دقیق زمینی و دریایی و پهپادها علیه بخش نظامی-صنعتی اوکراین و مراکز لجستیکی در داخل و اطراف کی‌یف و همچنین سایت‌های تولید، ذخیره و تحویل سلاح‌های موشکی، پهپادها، ایستگاه‌های رادار و سیستم‌های جنگ الکترونیک انجام دادند.»

 

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