به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، روسیه از حمله موشکی به کارخانه‌های موشک‌سازی اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات هوایی، زمینی و دریایی دقیقی را در طول شب علیه کارخانه‌های موشک، تجهیزات جنگ الکترونیک و تأسیسات راداری در داخل و اطراف کیف انجام داده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: «نیروهای ما حمله گسترده‌ای را با سلاح‌های دقیق زمینی و دریایی و پهپادها علیه بخش نظامی-صنعتی اوکراین و مراکز لجستیکی در داخل و اطراف کی‌یف و همچنین سایت‌های تولید، ذخیره و تحویل سلاح‌های موشکی، پهپادها، ایستگاه‌های رادار و سیستم‌های جنگ الکترونیک انجام دادند.»

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