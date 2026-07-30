جوزف عون عازم ترکیه شد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، امروز -پنجشنبه- بیروت را به مقصد آنکارا، پایتخت ترکیه، ترک کرد.

ریاست جمهوری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس جمهور جوزف عون امروز بیروت را به مقصد آنکارا ترک کرد تا در جریان این سفر با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و تعدادی از مقامات این کشور دیدار و در مورد روابط دوجانبه بین دو کشور گفت‌وگو کند».

این اولین سفر رسمی عون به ترکیه از زمان تصدی ریاست جمهوری لبنان در سال ۲۰۲۵ است.

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