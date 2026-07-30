جوزف عون عازم ترکیه شد
رئیس جمهور لبنان برای دیدار با همتای ترکیهای خود، بیروت را به مقصد آنکارا ترک کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، امروز -پنجشنبه- بیروت را به مقصد آنکارا، پایتخت ترکیه، ترک کرد.
ریاست جمهوری لبنان در بیانیهای اعلام کرد: «رئیس جمهور جوزف عون امروز بیروت را به مقصد آنکارا ترک کرد تا در جریان این سفر با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و تعدادی از مقامات این کشور دیدار و در مورد روابط دوجانبه بین دو کشور گفتوگو کند».
این اولین سفر رسمی عون به ترکیه از زمان تصدی ریاست جمهوری لبنان در سال ۲۰۲۵ است.