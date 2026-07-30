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ابراز نگرانی بلژیک از خشونت صهیونیست‌ها در کرانه باختری

ابراز نگرانی بلژیک از خشونت صهیونیست‌ها در کرانه باختری
کد خبر : 1820513
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وزارت خارجه بلژیک نسبت به تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، بلژیک امروز -پنجشنبه- نگرانی خود را از تشدید خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری ابراز کرد.

وزارت خارجه بلژیک در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بلژیک عمیقا نگران خشونت‌های مداوم شهرک‌نشینان اسرائیلی است که در فضایی از مصونیت انجام و با سیاست‌ها و لفاظی‌های برخی بازیگران سیاسی تشدید می‌شود».

این وزارتخانه هشدار داد که وضعیت فعلی به تشدید خطرناک در کرانه باختری منجر می‌شود و ثبات و صلح را تهدید می‌کند.

این وزارتخانه افزود: «بلژیک ورود غیرمجاز نیروها و مقامات اسرائیلی به مرکز آموزشی کالاندیا، آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (آنروا) در شرق اورشلیم را محکوم می‌کند».

در این بیانیه افزوده شد: «ما بر لزوم احترام همه طرف‌ها به قوانین بین‌المللی تاکید می‌کنیم».

 

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