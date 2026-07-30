ابراز نگرانی بلژیک از خشونت صهیونیستها در کرانه باختری
وزارت خارجه بلژیک نسبت به تشدید خشونتها در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، بلژیک امروز -پنجشنبه- نگرانی خود را از تشدید خشونت شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری ابراز کرد.
وزارت خارجه بلژیک در بیانیهای اعلام کرد: «بلژیک عمیقا نگران خشونتهای مداوم شهرکنشینان اسرائیلی است که در فضایی از مصونیت انجام و با سیاستها و لفاظیهای برخی بازیگران سیاسی تشدید میشود».
این وزارتخانه هشدار داد که وضعیت فعلی به تشدید خطرناک در کرانه باختری منجر میشود و ثبات و صلح را تهدید میکند.
این وزارتخانه افزود: «بلژیک ورود غیرمجاز نیروها و مقامات اسرائیلی به مرکز آموزشی کالاندیا، آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (آنروا) در شرق اورشلیم را محکوم میکند».
در این بیانیه افزوده شد: «ما بر لزوم احترام همه طرفها به قوانین بینالمللی تاکید میکنیم».