سریع ترین شیوع ابولا در تاریخ؛ بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ کشته در کنگو
مقامات کنگو اعلام کردند تلفات سریعترین شیوع ابولا در تاریخ، از یک هزار و ۵۰۰ نفر در کنگو فراتر رفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، طبق دادههای رسمی منتشر شده در امروز -پنجشنبه- سریعترین شیوع ابولا در تاریخ، منجر به مرگ بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ نفر در شرق کنگو شده است، افزایشی ۵۰ درصدی در حدود یک هفته که نشان میدهد شیوع همچنان از تلاشهای برای مقابله با بیماری پیشی میگیرد.
آخرین بهروزرسانی از دولت کنگو نشان میدهد که تا روز سهشنبه، ۳ هزار و ۴۴۲مورد در آخرین شیوع ثبت شده و ۱ هزار و ۵۲۱نفر جان خود را از دست دادهاند.
شیوع اعلام شده در ۱۵ مه با اکثر شیوعهای قبلی این بیماری متفاوت است چرا که ویروس «بوندیبوگیو» که عامل این شیوع است هیچ واکسن یا درمان تایید شدهای ندارد.
همچنین این بیماری با سرعت بیشتری نسبت به هر شیوع قبلی، از جمله شیوع ۲۰۱۴-۲۰۱۶ که با بیش از ۱۱ هزار مرگ از حداقل ۲۸ هزار مورد ابتلا، بدترین شیوع ثبت شده در نظر گرفته شد، کشندگی بیشتری دارد.