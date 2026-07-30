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نبیه بری:

ارتش لبنان از حاکمیت ملی محافظت و ثبات داخلی را حفظ می کند

ارتش لبنان از حاکمیت ملی محافظت و ثبات داخلی را حفظ می کند
کد خبر : 1820506
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رئیس مجلس لبنان گفت که ارتش این کشور از برای مردم لبنان است، از آن ها محافظت می کند و ثبات و صلح داخلی را حفظ می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از المنار، نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، به مناسبت اول آگوست، روز ارتش این کشور، در پیامی گفت که ارتش لبنان برای مردم این کشور است، از حاکمیت ملی محافظت، سرزمین و مردم آن را آزاد و ثبات و صلح داخلی را حفظ می‌کند.

بری گفت: «هشتاد و یک سال است که ارتش لبنان الگویی است که در وحدت، هویت، تعلق، فداکاری و وفاداری ثابت شده است، و از لبنان متحد و نمونه‌ای که لبنانی‌ها آرزوی آن را دارند دفاع می‌کند، نه از مناطق نمونه‌ای که مرزهای آنها توسط اشغالگر اسرائیلی با آتش، کشتار و ویرانی ترسیم شده است».

وی افزود: «ارتش، ارتش لبنان و مردم آن است، از آنها و برای آنها و کانون امید آنها در حفاظت از حاکمیت، آزادسازی سرزمین و مردم آن و حفظ ثبات و صلح داخلی است».

وی در پیام خود همچنین به فرمانده، افسران، درجه‌داران، سربازان، شهدا و مجروحان آن، قدردانی کرد.

 

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