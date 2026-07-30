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روسیه از تصرف ۴ شهرک دیگر خبر داد

روسیه از تصرف ۴ شهرک دیگر خبر داد
کد خبر : 1820500
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وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل ۴ شهرک دیگر را به دست گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،وزارت دفاع روسیه امروز -پنج شنبه- گزارش داد که نیروهای این کشور در شبانه روز گذشته ۴ شهرک دیگر را در اوکراین تصرف کردند.

این وزارتخانه گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه طی شبانه روز گذشته  کنترل شهرک «کراسنویارسکویه» در منطقه دونتسک، شهرک «یورچنکووا» در خارکف و «موگریتسا» و «مالایا اسلابودکا» در منطقه سومی را به دست گرفتند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی روسیه در شبانه روز گذشته ۱۳ بمب هدایت شوند و ۷۱۲ پهپاد اوکراینی را رهگیری و ساقط کردند.

 

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