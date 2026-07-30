مدرکی درباره اینکه حملات به عربستان از خاک عراق بوده ارائه نشده است

به گزارش ایلنا به نقل آناتولی، عراق امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر اینکه حملات به خاک عربستان سعودی از خاک این کشور آغاز شده باشد، ارائه نشده است.

صباح النعمان، سخنگوی نخست وزیری عراق، به خبرگزاری عراق (واع) گفت: «هیچ طرفی تاکنون هیچ مدرکی دال بر این موضوع ارائه نکرده است».

وی خواستار شواهد و مدارکی در مورد ادعاهایی مبنی بر اینکه حملات از داخل عراق آغاز شده است، شد.

اظهارات النعمان پس از آن مطرح شد که عربستان سعودی مدعی شد که حمله به تاسیسات نفتی در این پادشاهی از خاک عراق آغاز شده است.

النعمان گفت: «نهاد امنیتی در حال حاضر در حال تهیه یک طرح امنیتی جامع برای جلوگیری از تکرار حملات و حفظ کامل حاکمیت عراق است».

النعمان اظهار داشت که بازدید علی الزیدی، نخست وزیر و فرمانده کل قوا، در بازدید از مقر نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی)، جایی که در جریان حملات علیه پرسنل آن در چندین استان قرار گرفت، تایید کرد که این گروه بخش جدایی‌ناپذیری از سیستم دفاع ملی است.

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