کشته شدن ۹ پلیس در حمله تروریستی در پاکستان

به گزارش ایلنا به نقل از داون، ۹ پلیس، پس از حمله تروریست‌ها به ایست بازرسی در منطقه هنگو خیبر پختونخوا پاکستان در اواخر روزگذشته -چهارشنبه- کشته و ۲۸ نفر دیگر زخمی شدند.

ذوالفقار حمید، بازرس کل خیبر پختونخوا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ایست بازرسی توسط فتنه خوارج، اصطلاحی که دولت پاکستان برای تروریست‌های متعلق به تحریک طالبان پاکستان، استفاده می‌کند، مورد حمله قرار گرفت.

وی همچنین گفت که ۱۵ تروریست‌ کشته شده و تعدادی از آن‌ها مجروح شدند.

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