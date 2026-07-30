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شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۴۱ تن رسید

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۴۱ تن رسید
کد خبر : 1820461
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وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۶ شهید و ۳۴ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا با نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -پنج شنبه- اعلام‌کرد که طی شبانه روز گذشته، ۶ شهید و ۳۴ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

به گزارش این وزارتخانه از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۱ هزار و ۲۱۴ تن به شهادت رسیده و ۳ ازار و ۹۷۷ نفر مجروح شدند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، در نتیجخ جنایت.های رژیم صهیونیستی ۷۳ هزار و ۳۴۱ تن به شهادت رسیدند و ۱۷۴ هزار و ۳۴۱ نفر مجروح شدند.

 

 

 

 

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