«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر طی گزافه‌گویی‌هایی ایران را تهدید کرد.

وی طی گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت: «به‌شدت به ایران ضربه خواهیم زد.»

ترامپ در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت: «حمله ایران دیروز غیرمنتظره بود و نیروهای ما تنها چند دقیقه فرصت داشتند تا موشک‌های ایرانی را ساقط کنند.»

وی مدعی شد: «ایالات متحده پس از حمله به نیروهای آمریکایی در اردن، درس سختی به ایران خواهد داد.»

ترامپ همچنین ادعا کرد که حمله به شبه نظامیان در عراق با هماهنگی دولت بغداد صورت گرفته است.

ترامپ مدعی شد: «در حال بررسی انجام حملات علیه گروه‌های نیابتی ایران هستیم.»

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