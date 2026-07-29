دو شهرک دیگر را تصرف کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که نیروهایش دو شهرک دیگر را در شرق و شمال شرقی اوکراین تصرف کرده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک سویتل در منطقه دونتسک و نوا سیچ در منطقه سومی را به دست گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در شبانه روز گذشته ۶۱۹ پهپاد و چهار موشک هدایت‌شونده دوربرد نپتون را منهدم کردند.

در همین حال، ستاد کل اوکراین اعلام کرد که نیروهایش به یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت روسیه در شهر ریازان حمله کرده‌اند.

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