وزارت دفاع روسیه:
دو شهرک دیگر را تصرف کردیم
وزارت دفاع روسیه از تصرف دو شهرک دیگر در اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که نیروهایش دو شهرک دیگر را در شرق و شمال شرقی اوکراین تصرف کردهاند.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک سویتل در منطقه دونتسک و نوا سیچ در منطقه سومی را به دست گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در شبانه روز گذشته ۶۱۹ پهپاد و چهار موشک هدایتشونده دوربرد نپتون را منهدم کردند.
در همین حال، ستاد کل اوکراین اعلام کرد که نیروهایش به یکی از بزرگترین پالایشگاههای نفت روسیه در شهر ریازان حمله کردهاند.