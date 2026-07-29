به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حشد الشعبی، با اعلام شهادت ۲۰ رزمنده خود در حملات آمریکایی-سعودی، هشدار داد که واحدها در حالت آماده‌باش کامل باقی می‌مانند.

حشد الشعبی در بیانیه‌ای در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که حمله تروریستی خائنانه عربستان سعودی و ایالات متحده که تعدادی از مقرها و زیرساخت‌های نیروهای بسیج مردمی را هدف قرار داد محکوم می‌کند.

در این بیانیه افزوده شد که این حملات نشان‌دهنده تشدید بسیار خطرناک و نقض حاکمیت عراق و نهادهای امنیتی رسمی است.

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