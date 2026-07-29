حشد الشعبی:
واحدها در آمادهباش کامل هستند
حشدالشعبی با اعلام شهادت ۲۰ رزمنده خود حملات آمریکایی-عربستانی را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حشد الشعبی، با اعلام شهادت ۲۰ رزمنده خود در حملات آمریکایی-سعودی، هشدار داد که واحدها در حالت آمادهباش کامل باقی میمانند.
حشد الشعبی در بیانیهای در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که حمله تروریستی خائنانه عربستان سعودی و ایالات متحده که تعدادی از مقرها و زیرساختهای نیروهای بسیج مردمی را هدف قرار داد محکوم میکند.
در این بیانیه افزوده شد که این حملات نشاندهنده تشدید بسیار خطرناک و نقض حاکمیت عراق و نهادهای امنیتی رسمی است.