تداوم پیشتازی دا سیلوا در نظرسنجیهای انتخاباتی برزیل
رئیسجمهور برزیل، در نظرسنجیهای پیش از در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری این کشور، همچنان پیشتاز است.
«لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیسجمهور برزیل، در نظرسنجیهای پیش از در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری این کشور، همچنان پیشتاز است.
بنا به این نظرسنجیها وی همچنان از حمایت بیشتری در مقایسه با «فلاویو بولسونارو» سناتور مخالف، برخوردار است.
براساس این نظرسنجی، لولا در دور دوم ۴۹.۲ درصد آرا را دریافت خواهد کرد، در حالی که فلاویو بولسونارو، پسر رئیسجمهور سابق، ۴۲.۹ درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد. در ماه ژوئن، لولا ۴۸.۸ درصد آرا را در نظرسنجیها در اختیار داشت.