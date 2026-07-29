خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم پیشتازی دا سیلوا در نظرسنجی‌های انتخاباتی برزیل

تداوم پیشتازی دا سیلوا در نظرسنجی‌های انتخاباتی برزیل
کد خبر : 1820131
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور برزیل، در نظرسنجی‌های پیش از در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، همچنان پیشتاز است.

«لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل، در نظرسنجی‌های پیش از در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، همچنان پیشتاز است.

بنا به این نظرسنجی‌ها وی همچنان از حمایت بیشتری در مقایسه با «فلاویو بولسونارو» سناتور مخالف، برخوردار است. 

براساس این نظرسنجی، لولا در دور دوم ۴۹.۲ درصد آرا را دریافت خواهد کرد، در حالی که فلاویو بولسونارو، پسر رئیس‌جمهور سابق، ۴۲.۹ درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد. در ماه ژوئن، لولا ۴۸.۸ درصد آرا را در نظرسنجی‌ها در اختیار داشت. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل